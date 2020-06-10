Дмитрий Губерниев совершил пробежку под ливнем с утяжелителями на ногах

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как совершил пробежку под проливным дождём с утяжелителями на ногах. Губерниев пропагандирует здоровый образ жизни (ЗОЖ) и проводит тренировки на природе в любую погоду.
«И в снег, и в зной, и в дождь проливной я на ЗОЖе! А вы?» — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».
«Дождик? Да ничего, что дождик! Не беда, ребята. Зожевцы, вы со мной? На ЗОЖе, на стиле. Преодолеваем, ребята. Утяжелители еще намокли. И в подъем! Ребятушки, вот это я понимаю! Красота-то какая! Кораблики можно попускать. Все, отключаю видео, надо преодолеть подъём», — говорит Губерниев на видео.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Накануне Губерниев прокомментировал шахматную партию между Сергеем Карякиным и космонавтом, членом экипажа Международной космической станции (МКС) Анатолием Иванишиным.
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