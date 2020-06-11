Ольга Зайцева: в СБР полная разрозненность. Может, люди хотели заработать денег

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева поделилась мнением о текущей ситуации в Союзе биатлонистов России.

Напомним, 11 июля состоится внеочередная отчётно-выборная конференция СБР, на которой могут избрать нового главу организации. Ранее президент СБР Владимир Драчёв призвал региональные федерации бойкотировать мероприятие.

«В СБР нет единства, нет единого пути в достижении цели. Конечно, там полная разрозненность. Не знаю почему.

Я не хочу никого судить, потому что я не там. Видно, что люди преследуют какие-то разные цели. Работать в федерации, я считаю, это не значит обогащаться деньгами. Это общественная организация, которая работает на благо развития спорта в России и в мире, популяризирует биатлон, развивает детский спорт. Это не зарабатывание денег. Но такое ощущение, что там люди, может, хотели заработать денег. Я не знаю», — рассказала Зайцева в прямом эфире в «инстаграме» ГБУ «ЦФКиС ТиНАО Москвы».