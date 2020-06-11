Объявлены составы мужской и женской сборных России по биатлону на сезон-2020/2021

На сайте Министерства спорта Российской Федерации опубликовали списки кандидатов в мужскую и женскую сборные России по биатлону на сезон-2020/2021.

Мужчины



Основной состав

Антон Бабиков

Кирилл Бажин

Евгений Гараничев

Матвей Елисеев

Вадим Истамгулов

Рустам Каюмов

Эдуард Латыпов

Александр Логинов

Ильназ Мухамедзянов

Петр Пащенко

Никита Поршнев

Кирилл Стрельцов

Семён Сучилов

Василий Томшин

Карим Халили

Юрий Шопин



Резервный состав

Дмитрий Иванов

Евгений Идинов

Игорь Малиновский

Дмитрий Малышко

Алексей Петров

Александр Поварницын

Евгений Сидоров

Алексей Слепов



Женщины



Основной состав

Валерия Васнецова

Тамара Воронина

Екатерина Глазырина

Анастасия Егорова

Ульяна Кайшева

Лариса Куклина

Светлана Миронова

Анна Никулина

Екатерина Носкова (Мошкова)

Евгения Павлова

Анастасия Поршнева

Кристина Резцова

Виктория Сливко

Ирина Старых

Анастасия Халиуллина

Екатерина Юрлова



Резервный состав

Анастасия Барковская

Дарья Виролайнен

Наталья Гербулова

Ирина Казакевич

Елизавета Каплина

Резеда Сибгатуллина

Полина Шевнина.