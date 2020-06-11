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Драчёв: Польховский не будет иметь никакого отношения к сборной России

Драчёв: Польховский не будет иметь никакого отношения к сборной России
Биатлон / Кубок мира 0

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что вице-президент организации Валерий Польховский в предстоящем сезоне не будет иметь никакого отношения к сборной России по биатлону.

«Польховский не будет иметь никакого отношения к команде. По поводу должности вице-президента — посмотрим, позже разберёмся. Пока всё остается как есть», — цитирует Драчёва «Р-Спорт».

Ранее стало известно о назначении Польховского на пост главного тренера сборной России. Впрочем, его кандидатуры на пост старших тренеров мужской и женской сборных (Роберт Кабуков и Владимир Королькевич) не удовлетворили Драчёва. 27 мая правление СБР отказалось от принятого ранее решения по назначению Польховского.

В конце мая на должности старших тренеров сборной России были рекомендованы Михаил Шашилов и Юрий Каминской.

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