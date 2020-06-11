В СБР появится экспертный совет, членами которого станут Хованцев, Елизаров и Привалов

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил имена специалистов, которые войдут в экспертный совет организации. Задачей этого органа будет контроль тренировочного процесса.



«За два года было выполнено много работы в методическом плане. И нужно доводить существующую методику с новыми тренерами, чтобы подсказывать и прорабатывать взаимосвязь методик лыж и биатлона.



С 15 июня будем готовить список экспертного совета, куда включим всех наших великих специалистов. Например, включим и Привалова, и Елизарова, и Хованцева, а также молодых тренеров. И этот экспертный совет будет контролировать процесс подготовки сборных команд, начиная от юношей и юниоров и заканчивая основной командой.



Пока не знаю, как правление СБР относится к экспертному совету. Надеюсь, оно будет позитивно относиться к тому, что будет развивать биатлон и будет помогать этим инициативам», — цитирует Драчёва «Р-Спорт».