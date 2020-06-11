Васильев: любой экспертный совет является местом трудоустройства ненужных людей

Президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев прокомментировал решение сформировать на базе Союза биатлонистов России (СБР) экспертный совет, в который войдут Анатолий Хованцев, Александр Елизаров и Александр Привалов.
«Считаю, любой, какой бы он ни был, экспертный совет является трудоустройством ненужных людей. Высказаться может любой тренер в регионе или любой руководитель. Зачем по любому поводу создавать совет?
У каждого тренера сборной есть своё чётко сформированное мнение, которого он будет придерживаться. А если ему будут что-то советовать эксперты, то получится полная чушь. Старший тренер должен чётко сформулировать мнение, как он будет тренировать в сезоне свою группу спортсменов, и на этом точка. Любой экспертный совет — это профанация», — цитирует Васильева ТАСС.
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