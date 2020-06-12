Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Владимир Драчёв: восстановление СБР? Сейчас даже о сроках встречи с IBU говорить тяжело

Владимир Драчёв: восстановление СБР? Сейчас даже о сроках встречи с IBU говорить тяжело
Биатлон / Кубок мира 0

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв поделился мыслями о возможном восстановлении статуса организации в Международном союзе биатлонистов (IBU).

«Сейчас даже о сроках встречи говорить тяжело, не говоря уже про какие-то дальнейшие действия, включая восстановление. Взаимодействие с IBU у нас было и постоянно происходит. Главный вопрос — когда начнется контактное взаимодействие, а не по телефону и письмам? Хотелось бы во время встречи обсудить все вопросы взаимодействия, в том числе и восстановления», — цитирует Драчёва «Р-Спорт».

Напомним, ограничение в правах СБР наступило в 2017 году — после серии нарушений, связанных с антидопинговыми правилами. Для рассмотрения вопроса восстановления СБР, организации необходимо выполнить 12 критериев, среди которых и финансовые обязательства.

Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020