Васильев назвал авантюрой включение Малышко в резерв сборной России по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал включение Дмитрия Малышко в резервный состав сборной России на сезон-2020/2021.

«Человек, которого убирают с Кубка мира, должен автоматически уезжать на Кубок IBU, и это должен быть отработанный механизм. Его нельзя отправлять в Россию, где в это время грипп, морозы, и такое решение безграмотно, как я считаю. Малышко же отправили именно туда, а не на Кубок IBU, где он мог себя проявить.

Сейчас же опять предлагается какой-то авантюрный вариант, согласно которому его могут позвать на Кубок мира, если он хорошо выступит на декабрьских этапах Кубка России. На этапы Кубка мира должны ездить только люди, которые централизованно готовились в составе сборной, и никаких людей со стороны не должно быть. Все те, кто выступает на Кубке России, должны зарабатывать себе право попасть в сборную на следующий год, а сейчас нам предлагается какая-то авантюра», — цитирует Васильева ТАСС.