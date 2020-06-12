Васильев назвал авантюрой включение Малышко в резерв сборной России по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал включение Дмитрия Малышко в резервный состав сборной России на сезон-2020/2021.
«Человек, которого убирают с Кубка мира, должен автоматически уезжать на Кубок IBU, и это должен быть отработанный механизм. Его нельзя отправлять в Россию, где в это время грипп, морозы, и такое решение безграмотно, как я считаю. Малышко же отправили именно туда, а не на Кубок IBU, где он мог себя проявить.
Сейчас же опять предлагается какой-то авантюрный вариант, согласно которому его могут позвать на Кубок мира, если он хорошо выступит на декабрьских этапах Кубка России. На этапы Кубка мира должны ездить только люди, которые централизованно готовились в составе сборной, и никаких людей со стороны не должно быть. Все те, кто выступает на Кубке России, должны зарабатывать себе право попасть в сборную на следующий год, а сейчас нам предлагается какая-то авантюра», — цитирует Васильева ТАСС.
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