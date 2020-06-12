Вице-президент Федерации биатлона Петербурга оценил стоимость подготовки Малышко к сезону

Вице-президент Федерации биатлона Петербурга и бизнесмен Андрей Кириленко оценил стоимость индивидуальной подготовки к следующему сезону Дмитрия Малышко, который не вошёл в основной состав сборной России по биатлону.

«Примерно 5 тысяч рублей в день. На 20 дней. Ещё переезды. 150 тысяч в месяц. Июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, в ноябре уже отбор. Умножьте 6 на 150 и получите сумму, которая нужна для подготовки к сезону.

Как воспринял новость, что Малышко не попал в основной состав сборной России? Конечно, возникли вопросы. Результаты Дмитрия не хуже, чем у людей, которые попали в основной состав. Но есть тренеры и президиум СБР. Они приняли такое решение. Повлиять на него невозможно», — приводит слова Кириленко «Спорт день за днём».