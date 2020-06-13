Йоханнес Бё: не хочется терять все старые лыжи с фтором, но мы готовы пойти на это

Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, 10-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) о запрете использования фторсодержащих мазей для лыж.



«То, что они приняли это решение сейчас, а не в прошлом году, как лыжная федерация, стало небольшим потрясением. Наша команда долго использовала фтор и всегда добивалась больших успехов. Но я верю в нашу сервис-бригаду, в то, что у нас и впредь будут лучшие лыжи.



Хочу надеяться, что сервис-команды разных сборных вместе найдут подходящие методы тестирования, чтобы мы были уверены, что на лыжах у нас нет фтора. Также хочется быть уверенным, что соперники не будут пытаться добавить чуть-чуть фтора, вписываясь в установленные нормы.



Если полностью запретить даже следы фтора, то придётся сжечь весь имеющийся запас лыж. Фтор проникает вглубь и остаётся там. Потерять все лыжи, с которыми работали, будет серьёзным ударом, это расстроит наших сервисёров. Но если нужно сделать так ради максимальной справедливости, конечно, надо будет пойти на это. Мы увидели, какой вред фтор нанёс окружающей среде там, где проходили лыжные трассы. Без фтора скорость всех лыж станет меньше, но через какое-то время биатлонисты приспособятся и разрывы между ними будут такими же, как прежде», — сказал Бё в интервью TV2.

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