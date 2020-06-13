«Лучшее окончание тренировки». Екатерину Юрлову-Перхт на финише обняла дочь

Чемпионка мира в индивидуальной гонке, серебряный призёр чемпионата мира в масс-старте российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт на своей странице в «Инстаграме» опубликовала видео лыжероллерной тренировки на базе в Кавголове. На финише Екатерину встретила трёхлетняя дочь Кира и тепло обняла маму. А затем мать и дочь поехали вместе: Екатерина – на лыжероллерах, Кира – на самокате.

«Лучшее окончание тренировки. Скучаем по тебе, Йозеф Перхт», — подписала видео биатлонистка.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Юрлова-Перхт вошла в основной состав сборной России на сезон-2020/2021 для централизованной подготовки, которая начнётся с июля. В настоящее время биатлонисты тренируются самостоятельно.