«Лучшее окончание тренировки». Екатерину Юрлову-Перхт на финише обняла дочь
Чемпионка мира в индивидуальной гонке, серебряный призёр чемпионата мира в масс-старте российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт на своей странице в «Инстаграме» опубликовала видео лыжероллерной тренировки на базе в Кавголове. На финише Екатерину встретила трёхлетняя дочь Кира и тепло обняла маму. А затем мать и дочь поехали вместе: Екатерина – на лыжероллерах, Кира – на самокате.
«Лучшее окончание тренировки. Скучаем по тебе, Йозеф Перхт», — подписала видео биатлонистка.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Юрлова-Перхт вошла в основной состав сборной России на сезон-2020/2021 для централизованной подготовки, которая начнётся с июля. В настоящее время биатлонисты тренируются самостоятельно.
Объявлены составы мужской и женской сборных России по биатлону на сезон-2020/2021
- 13 июня 2020
-
18:57
-
17:03
-
15:09
- 12 июня 2020
-
20:56
-
20:39
-
11:18
-
10:17
-
00:29
- 11 июня 2020
-
21:31
-
21:22
-
20:45
-
16:09
-
15:55
-
14:44
-
13:40
- 10 июня 2020
-
22:20
-
15:40
-
14:38
- 9 июня 2020
-
21:39
-
12:39
-
10:06
-
09:47
-
09:17
- 8 июня 2020
-
23:53
-
17:30
-
11:20
- 7 июня 2020
-
19:38
-
19:23
-
16:27
- 6 июня 2020
-
20:21
-
12:32
-
10:50
- 5 июня 2020
-
21:56
-
20:39
-
20:08
Партнерский контент