В Алтайском крае рассказали о попытке подкупа делегатов выборной конференции СБР

Руководитель федерации биатлона Алтайского края, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Тарасов рассказал, что противники действующего главы СБР Владимира Драчёва пытаются подкупить делегатов намеченной на 11 июля отчётно-выборной конференции с целью избрания нового президента организации. По словам олимпийского чемпиона, с этой целью в регион приезжали вице-президент СБР Валерий Польховский и тренер Николай Князев.

«В преддверии выборов происходят очень некрасивые вещи. Тренера Жамина Геннадия Владимировича, который традиционно представляет наш регион на конференции, убеждают приехать и проголосовать против Драчёва. За это обещают оплатить все расходы. То есть идёт подкуп избирателей, и особенно неприятно, что это происходит за моей спиной.

С Польховским это обсуждать не намерен. Если он приехал для переговоров в Алтайский край, то должен выйти на меня, а не я должен его искать. Я всё же являюсь председателем федерации и старшим тренером, поэтому эти вопросы нужно было сначала обсудить со мной", — приводит слова Тарасова ТАСС.

Польховский не подтвердил информацию Тарасова, назвав её надуманной.

«Не знаю, откуда у него вся эта информация. Если у него есть факты, то пускай он их подтверждает. У нас сегодня очень много надуманного есть», — сказал Польховский.