Доротея Вирер опубликовала сексуальное фото в купальнике

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер, которая в сезоне-2019/2020 завоевала «Большой хрустальный глобус», победив в личном зачёте Кубка мира, опубликовала в «Инстаграме» новую фотографию, на которой она изображена в купальнике.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Вирер.

Фотография уже набрала более 104 тыс. лайков.

Вирер – двукратный призёр Олимпийских игр, она трижды становилась чемпионкой мира. В сезоне-2019/2020, который был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса, Доротея второй год подряд выиграла Кубок мира в общем зачёте. Также в активе Вирер три «Малых хрустальных глобуса», завоёванных в разные годы в зачётах индивидуальных гонок, пасьютов и масс-стартов.