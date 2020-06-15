Доротея Вирер опубликовала сексуальное фото в купальнике
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер, которая в сезоне-2019/2020 завоевала «Большой хрустальный глобус», победив в личном зачёте Кубка мира, опубликовала в «Инстаграме» новую фотографию, на которой она изображена в купальнике.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Вирер.
Фотография уже набрала более 104 тыс. лайков.
Вирер – двукратный призёр Олимпийских игр, она трижды становилась чемпионкой мира. В сезоне-2019/2020, который был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса, Доротея второй год подряд выиграла Кубок мира в общем зачёте. Также в активе Вирер три «Малых хрустальных глобуса», завоёванных в разные годы в зачётах индивидуальных гонок, пасьютов и масс-стартов.
Вирер провела тренировку на стрельбище в Антхольце
- 15 июня 2020
-
03:19
- 14 июня 2020
-
22:00
- 13 июня 2020
-
18:57
-
17:03
-
15:09
- 12 июня 2020
-
20:56
-
20:39
-
11:18
-
10:17
-
00:29
- 11 июня 2020
-
21:31
-
21:22
-
20:45
-
16:09
-
15:55
-
14:44
-
13:40
- 10 июня 2020
-
22:20
-
15:40
-
14:38
- 9 июня 2020
-
21:39
-
12:39
-
10:06
-
09:47
-
09:17
- 8 июня 2020
-
23:53
-
17:30
-
11:20
- 7 июня 2020
-
19:38
-
19:23
-
16:27
- 6 июня 2020
-
20:21
-
12:32
-
10:50
- 5 июня 2020
-
21:56
Партнерский контент