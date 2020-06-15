Сергей Белозёров возглавил резервную мужскую сборную России по биатлону

Российский тренер по биатлону Сергей Белозёров рассказал, что перешёл на должность старшего тренера резервной мужской сборной России. Напомним, в сезоне-2019/2020 Белозёров занимал пост старшего тренера основной сборной России по биатлону, в мае 2020 года его сменил Юрий Каминский.

«Мы распределили обязанности, я перешёл на должность старшего тренера резервной команды. Сожалений по этому поводу нет. Ближе к отборам будем смотреть, возможно, на соревновательный период произойдёт перераспределение тренеров по их функционалу. Но окончательно это будет решено уже глубокой осенью», — приводит слова Белозёрова ТАСС.

Также сообщается, что пост старшего тренера по резерву сохранит Николай Большаков, он продолжит работать с юниорскими и юношескими составами.