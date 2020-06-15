Юрлова-Перхт уличила СМИ в неправильных переводах

Чемпионка мира 2015 года по биатлону в индивидуальной гонке Екатерина Юрлова-Перхт ответила на вопрос, дружат ли биатлонистки между собой, а также посетовала на то, что пресса, по её мнению, иногда специально раздувает скандалы.

«Сколько я помню, во все мои биатлонные сезоны, несмотря ни на какие конфликты — политические, международные, — у спортсменов всегда сохранялись дружеские, открытые отношения. Никто никогда не давал каких-то злых комментариев. Иногда мне кажется, что специально делают неправильные переводы.

Есть ситуации, где спортсмены просто высказывают свои мнения. Зачастую эти мнения коверкают и преподносят совершенно в другом свете. На взаимоотношения это не влияет.

Все друзья, коллеги по цеху, не беря в расчёт соперничество на дистанции, — в обычной жизни мы абсолютно хорошо общаемся, постоянно звонки, переписки с поддержкой, с поздравлениями в праздники», — рассказала Юрлова-Перхт в эфире радио «Маяк».