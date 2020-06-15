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Куклина спросила подписчиков в «Инстаграме» о любимых кафе. Губерниев назвал холодильник

Куклина спросила подписчиков в «Инстаграме» о любимых кафе. Губерниев назвал холодильник
Биатлон 0

Российская биатлонистка Лариса Куклина опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию и спросила подписчиков о любимых кафе и ресторанах.

«В связи с запретами все рестораны, кафе и ТЦ закрыты. А у вас есть любимые места, кафе, рестораны?» — подписала снимок Куклина.

На вопрос Куклиной ответил известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев: «Да, холодильник».

Из-за пандемии коронавируса минувший биатлонный сезон был завершён досрочно. Организаторы не стали проводить заключительный этап Кубка мира, который должен был состояться в норвежском Хольменколлене. Кроме того, два этапа Кубка мира прошли при пустых трибунах.

В общем зачёте Кубка мира по итогам сезона Лариса Куклина заняла 21-е место, отстав от победившей итальянской биатлонистки Доротеи Вирер более чем на 400 очков.

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