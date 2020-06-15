Идинов — о непопадании Малышко в сборную: Дмитрий готовится к сезону за свой счёт

Тренер сборной России Сергей Идинов прокомментировал непопадание Дмитрия Малышко в основную команду.



«Есть рейтинг СБР. По Кубку России он не входит. Вообще, об этом надо спросить у Польховского. Когда нас назначили, мы не могли ни на что повлиять.



На первый сбор Малышко пока не попадает. Он готовится к сезону за свой счёт. Дальше надо будет разговаривать. Пока мы вели переговоры только по телефону. Обговорили тренировочный план, скинули его многим ребятам, они сейчас по нему работают», — цитирует Идинова «Спорт день за днём».



Ранее ситуацию с Малышко прокомментировал вице-президент Федерации биатлона Петербурга Андрей Кириленко. Он рассказал также во сколько обходится Дмитрию индивидуальная подготовка к сезону.