Елисеев попробовал себя в плавании с ластами и в гидрокостюме

Российский биатлонист Матвей Елисеев у себя на странице в «Инстаграме» выложил видео, на котором занимается плаванием. На спортсмене специальное оборудование для плавания — гидрокостюм и ласты. Судя по геолокации, спортсмен находится на Белом озере, вблизи города Сызрань.



«Сегодня сменил способ передвижения по воде. Жаль, шапку забыл, вода ещё очень холодная, но костюм — огонь! Первый раз попробовал, теперь планирую ещё, надо бы время на это найти. В триатлон мне рано, но проверить, что это и с чем едят, никогда не помешает», — подписал видео биатлонист.

Видео доступно на странице Елисеева в «Инстаграме».



В общем зачёте Кубка мира сезона-2019/2020 Елисеев стал 15-м, отстав от победившего Йоханнеса Бё из Норвегии на 491 очко.