Елисеев попробовал себя в плавании с ластами и в гидрокостюме
Российский биатлонист Матвей Елисеев у себя на странице в «Инстаграме» выложил видео, на котором занимается плаванием. На спортсмене специальное оборудование для плавания — гидрокостюм и ласты. Судя по геолокации, спортсмен находится на Белом озере, вблизи города Сызрань.
«Сегодня сменил способ передвижения по воде. Жаль, шапку забыл, вода ещё очень холодная, но костюм — огонь! Первый раз попробовал, теперь планирую ещё, надо бы время на это найти. В триатлон мне рано, но проверить, что это и с чем едят, никогда не помешает», — подписал видео биатлонист.
Видео доступно на странице Елисеева в «Инстаграме».
В общем зачёте Кубка мира сезона-2019/2020 Елисеев стал 15-м, отстав от победившего Йоханнеса Бё из Норвегии на 491 очко.
- 15 июня 2020
-
23:10
-
21:57
-
21:38
-
18:49
-
17:36
-
16:40
-
15:46
-
14:41
-
14:20
-
11:39
-
03:19
- 14 июня 2020
-
22:00
- 13 июня 2020
-
18:57
-
17:03
-
15:09
- 12 июня 2020
-
20:56
-
20:39
-
11:18
-
10:17
-
00:29
- 11 июня 2020
-
21:31
-
21:22
-
20:45
-
16:09
-
15:55
-
14:44
-
13:40
- 10 июня 2020
-
22:20
-
15:40
-
14:38
- 9 июня 2020
-
21:39
-
12:39
-
10:06
-
09:47
-
09:17
Партнерский контент