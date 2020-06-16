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Губерниев — о Волкове: здорово, что не все бывшие спортсмены едят депутаткие коврижки

Губерниев — о Волкове: здорово, что не все бывшие спортсмены едят депутаткие коврижки
Биатлон 0

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев комплиментарно высказался в адрес тренеров сборной России Алексея Волкова и Максима Максимова.

«Восхищён Алексем Волковым! Приглашён тренером по стрельбе в женскую сборную по биатлону! Алексей-Алешенька, Стрелок! Здорово, что не все бывшие спортсмены едят депутатские и чиновничьи коврижки! Вот и Волков, как, кстати, Максим Максимов, молодец! Ребята далеко пойдут, а мы им поможем!!! Такой биатлон нам нужен!» — написал Губерниев в своём «телеграм»- канале.

32-летний Волков — чемпион мира по биатлону — 2017 и семикратный чемпион Европы. Профессиональную карьеру завершил по итогам прошлого сезона. В сборной России работает тренером по стрельбе женской команды.

40-летний Максимов — бывший профессиональный биатлонист, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира и чемпион Европы — 2008. В сборной России работает тренером мужской команды.

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