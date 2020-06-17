Губерниев раскритиковал тех, кто поддержал устроившего смертельное ДТП Ефремова

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал людей, которые поддержали актёра Михаила Ефремова, по чьей вине произошло смертельное ДТП.

Напомним, звёздный болельщик «Спартака» Ефремов ехал по Садовому кольцу на своём Jeep Grand Cherokee и на Смоленской площади, в районе дома номер 3, с серьёзным превышением скорости пересёк двойную сплошную, вылетел на встречную полосу и врезался в ехавший навстречу автомобиль. В результате аварии погиб один человек — водитель «Лады» курьер Сергей Захаров, который получил несовместимые с жизнью травмы. Артист значительных травм не получил.

Видео с места событий можно посмотреть на «Чемпионате».

«С интересом читаю мнения разных людей о трагедии с участием артиста Ефремова! Тут коллектив «Современника», Маша Шукшина, коллеги, либеральная интеллигенция, режиссёры, жрецы, жнецы, на дуде игрецы! И никто не сказал общественности, что нельзя, что преступно пить и садиться за руль...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.