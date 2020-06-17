Сестра Логинова: думала, после сезона Саша завершит карьеру

По словам Татьяны Брегеды, сестры чемпиона мира по биатлону Александра Логинова, она думала, что после сезона-2019/2020 её брат завершит карьеру. Напомним, Логинов, отбывший дисквалификацию за употребление допинга, периодически оказывается под огнём критики со стороны зарубежных спортсменов.

«Наверное, это просто такая у Саши судьба в спорте, не самая лёгкая. Но можно фокусироваться на хейте, а можно на победе на чемпионате мира. Я предпочитаю фокусироваться на втором.

Про обыски в Антхольце мы узнавали, как и все остальные: Губерниев впереди планеты всей. Это уже вторая подобная ситуация, поэтому я, наверное, не удивилась. Конечно, расстроилась, но было ощущение, что это спектакль, что всё не по-настоящему. Просто сделано для нервотрёпки. Этим спектаклем всё и должно было закончиться.

Я верила в его намерение уйти из спорта и думала, что после этого сезона он завершит карьеру. Во-первых, нервы ни у кого не железные. Во-вторых, у Саши появился ребёнок. Он вообще достаточно домашний человек. В его королевстве всё сложилось: любимая жена, прекрасная дочка, дом.

Конечно, ещё остались амбиции, но слишком много внешних раздражителей. Сейчас вообще непонятно, дадут или не дадут выступать. Чемпионат мира нормально закончить не дали. Поэтому думала, что он закончит», — приводит слова сестры Логинова «Матч ТВ».