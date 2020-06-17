А. Резцова раскритиковала самостоятельную подготовку Юрловой и Логинова

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что чемпионы мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт и Александр Логинов должны тренироваться не самостоятельно, а вместе с командой.

«Екатерина Юрлова готовилась с отцом. Я считаю, что тоже неправильно. Если мы единая команда, то Катя, тем более как лидер, тоже должна быть в этом коллективе.

Саша Логинов тоже должен быть в команде, подавать всем пример, чтобы за ним другие ребята тянулись. Если вы хотите самостоятельно тренироваться – пожалуйста, готовьтесь за свой счёт, за счёт спонсоров. Но и отбираться тогда будете по другим принципам. По результатам на этапах Кубка мира.

И вот этот раскол на несколько команд, бригад – это неправильный путь. Это моё мнение. Если есть единая сборная России по биатлону, в которой 10 лучших мужчин и 10 лучших женщин, то они должны готовиться централизованно, всё четырёхлетие», — цитирует Резцову «Комсомольская правда».

А. Резцова посоветовала Логинову уйти от Касперовича