Драчёв рассказал, когда определится основной состав сборной России

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что окончательное решение тренерского штаба по составу сборной на сезон-2020/2021 будет принято в по ходу первого сбора команды.



«Предварительное распределение по составам произошло, окончательно по этому вопросу определимся по ходу первого сбора, в котором планируется участие всех кандидатов. Там и решим, кто будет в резерве, а кто – в основном составе», – цитирует Драчёва ТАСС.



Место и сроки сборов сборной России по-прежнему не определены. В данный момент все российские биатлонисты тренируются по индивидуальным программам.



Ранее старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов назвал возможные места сборов команды.