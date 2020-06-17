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Драчёв рассказал, когда определится основной состав сборной России

Драчёв рассказал, когда определится основной состав сборной России
Биатлон / Кубок мира 0

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что окончательное решение тренерского штаба по составу сборной на сезон-2020/2021 будет принято в по ходу первого сбора команды.

«Предварительное распределение по составам произошло, окончательно по этому вопросу определимся по ходу первого сбора, в котором планируется участие всех кандидатов. Там и решим, кто будет в резерве, а кто – в основном составе», – цитирует Драчёва ТАСС.

Место и сроки сборов сборной России по-прежнему не определены. В данный момент все российские биатлонисты тренируются по индивидуальным программам.

Ранее старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов назвал возможные места сборов команды.

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