А. Резцова: не по-спортивному с Волковым поступили — тихо-мирно отодвинули из команды

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала включение в тренерский штаб сборной России по биатлону Алексея Волкова, завершившего карьеру спортсмена весной 2020 года.
«Я так поняла, что его берут в помощь как хорошего стрелка, а не как опытного тренера. Здесь нужен именно стрелок, который может передать свои навыки девчонкам, всё, что он сам умеет, а умеет он неплохо.
Лёша — отличный стрелок. С ходом у него немножко слабовато было, а как стрелок, он стабильный. В последнее время, правда, хуже стрелял, я думаю, психологически был задавлен. То есть его пинали со всех сторон то туда, то сюда, вместо того чтобы на Кубок мира везти, они его – на Кубок IBU. Я считаю, неправильно с ним поступили, не по-честному, не по-спортивному – просто тихо-мирно его отодвинули из команды. Так не должны поступать со спортсменами высокого уровня. Алексей неплохой спортсмен, он неплохой как человек, он не наглый, он скромный, спокойный, порядочный, дружелюбный, с таким хорошим, добрым чувством юмора. Я бы сказала, практически душа команды. И чтобы вот так его просто отодвинуть тихо-мирно, так не должно быть.
Я думаю, что Лёша поможет. Я тоже думала о нём. Но я особо не выдвигаю своих предложений, у них есть кого выдвигать. Но это неплохой вариант, если Лёша будет в помощь в стрелковой подготовке. Тем более, насколько я слышала, Шашилов, которого недавно утвердили старшим тренером женской сборной, пока не будет готовить команду. Поэтому если Алексей сейчас станет помогать девчонкам в этот период, то это хорошо», — приводит слова Резцовой «Комсомольская правда».
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