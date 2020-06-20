Губерниев — о тренировке: на сексе, на стиле, на ЗОЖе!
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, пользуясь отличной летней погодой в Подмосковье, продолжает вести и пропагандировать здоровый образ жизни (ЗОЖ). Губерниев искупался в Сходне и демонстрирует прекрасную физическую форму.
«А у меня отличное настроение! Я катался на велике, искупался и загораю! На сексе, на стиле, на ЗОЖе! Лето в Подмосковье нынче прекрасное! Теперь бегу босиком вниз по матушке-Сходне, по широкому раздолью! А у вас как дела?» — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Дмитрия Губерниева в «Инстаграме».
На вопрост коллеги Ильи Трифонова в комментариях находящийся в отпуске Губерниев ответил, что благодаря ЗОЖ ему удалось скинуть 7 кг.
Сотникова спросила, кто любит кататься на велосипеде. Губерниев ответил
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