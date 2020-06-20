Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Губерниев заявил, что будет активно критиковать самого себя, когда станет президентом СБР

Губерниев заявил, что будет активно критиковать самого себя, когда станет президентом СБР
Биатлон / Кубок мира 0

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на выдвижение Виктора Майгурова кандидатом в президенты Союза биатлонистов России (СБР).

«Футбольные и ковидные страсти затмили новость о выдвижении Виктора Майгурова в президенты СБР. 11 июля внеочередные выборы! Но, чую, биатлонисты скоро все закончатся и придётся баллотироваться мне! Выборы я выиграю легко, стану президентом СБР. Как комментатор, буду активно критиковать самого себя. И в гости в программу «Биатлон с ДГ» приду. К Занину или Трифанову. Ух, и зададут они мне жару!» — написал Губерниев в своём канале в «Телеграме».

Майгуров был официально выдвинут Федерацией биатлона Московской области (ФБМО). Отчётно-выборная конференция СБР состоится 11 июля в Химках.

Виктор Майгуров официально выдвинут кандидатом на должность президента СБР
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020