Матвей Елисеев — о тренировках: новый велосипед приехал, винтовка всё ещё под замком

Биатлонист сборной России Матвей Елисеев рассказал о ходе тренировок во время ограничений из-за пандемии коронавируса.

«Пора на сбор! Пока коронавирусная история тянется, очень сложно найти место для тренировок, я нашёл потайное местечко, зато получил отличный опыт тренировок в домашних условиях. Дома тоже можно организовать добротный процесс, но много времени тратится на переезды и укорачивается время восстановления.

Очень вовремя приехал мой новый велосипед, буду тестировать и рассказывать, что да как, особенно более подробные фото. Только винтовка всё ещё под замком, но и это ограничение можно обойти, если Александр Иванович Куделин может соорудить муляж! Это произведение покажу позже», — написал Елисеев на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Матвея Елисеева в «Инстаграме».