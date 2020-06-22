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В Федерации биатлона Санкт-Петербурга сообщили о выдвижении Васильева на пост главы СБР

В Федерации биатлона Санкт-Петербурга сообщили о выдвижении Васильева на пост главы СБР
Биатлон / Кубок мира 0

Спортивная федерация биатлона Санкт-Петербурга выдвинула своего президента, двукратного олимпийского чемпиона Дмитрий Васильева в качестве кандидата на пост главы Союза биатлонистов России (СБР). Об этом сообщает «Весь спорт».

Сам Васильев, впрочем, не стал подтверждать данную информацию, назвав её преждевременной.

«Эта информация является преждевременной, по этому вопросу я еще не определился», — цитирует Васильева ТАСС.

Отчётно-выборная конференция СБР состоится 11 июля в Химках. Ранее стало известно об официальном выдвижении кандидатом на должность президента СБР Виктора Майгурова.

После досрочного окончания сезона в российском биатлоне разгорелся скандал, связанный со сменой тренерского штаба. Сначала правление СБР утвердило кандидатуры Валерия Польховского и Владимира Королькевича, но президент СБР Владимир Драчёв не согласился с этим решением и тренерами стали Юрий Каминский и Михаил Шашилов. Всё это привело к решению о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции.

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