«Как гражданка, вы оказались так себе». Домрачеву раскритиковали за политический пост

Бывшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева подверглась критике со стороны своих подписчиков после публикации политического поста в своём «инстаграме». Четырёхкратная олимпийская чемпионка призвала соотечественников пойти на президентские выборы, намеченные на август.



«На многочисленные вопросы о моём отношении к предстоящим выборам президента Республики Беларусь хотела бы оставить здесь исчерпывающий ответ:



«Я абсолютно точно за свободные и честные выборы у нас в стране. Точно так же, как и за то, что кандидаты в президенты должны соответствовать определённым законодательством требованиям. Моё право и обязанность как гражданина – прийти на выборы 9-го числа и проголосовать. Люблю Родную Мирную Беларусь!» — написала Домрачева.



Подписчики спортсменки неоднозначно восприняли данную публикацию — многие из них раскритиковали Дарью за отсутствие чёткой позиции.



«Исчерпывающего здесь — дипломатический минимум. Я думаю, что такие люди, как Даша, самодостаточные и ни от кого не зависящие, могли бы говорить более открыто!» — написал один из подписчиков.



«При всём уважении к вашим неоценимым спортивным заслугам, как гражданка, вы оказались так себе, с „гибкой моралью“. Ну а как иначе майору КГБ?» — недоволен другой пользователь.



«К сожалению, но пост ни о чём, лучше было бы вообще промолчать, на мой взгляд», — заявил ещё один возмущённый.



«Нет ничего исчерпывающего: малодушная попытка угодить всем. Стыдно за вас, тех людей, чьё мнение могло бы ещё больше вдохновить нас, беларусов, за ваше молчание и за ваши бесхребетные высказывания», — пишет третий.



«Когда пытаешься усидеть на двух стульях», — ещё один комментарий под постом Домрачевой.

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