«Как гражданка, вы оказались так себе». Домрачеву раскритиковали за политический пост

Бывшая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева подверглась критике со стороны своих подписчиков после публикации политического поста в своём «инстаграме». Четырёхкратная олимпийская чемпионка призвала соотечественников пойти на президентские выборы, намеченные на август.
«На многочисленные вопросы о моём отношении к предстоящим выборам президента Республики Беларусь хотела бы оставить здесь исчерпывающий ответ:
«Я абсолютно точно за свободные и честные выборы у нас в стране. Точно так же, как и за то, что кандидаты в президенты должны соответствовать определённым законодательством требованиям. Моё право и обязанность как гражданина – прийти на выборы 9-го числа и проголосовать. Люблю Родную Мирную Беларусь!» — написала Домрачева.
Подписчики спортсменки неоднозначно восприняли данную публикацию — многие из них раскритиковали Дарью за отсутствие чёткой позиции.
«Исчерпывающего здесь — дипломатический минимум. Я думаю, что такие люди, как Даша, самодостаточные и ни от кого не зависящие, могли бы говорить более открыто!» — написал один из подписчиков.
«При всём уважении к вашим неоценимым спортивным заслугам, как гражданка, вы оказались так себе, с „гибкой моралью“. Ну а как иначе майору КГБ?» — недоволен другой пользователь.
«К сожалению, но пост ни о чём, лучше было бы вообще промолчать, на мой взгляд», — заявил ещё один возмущённый.
«Нет ничего исчерпывающего: малодушная попытка угодить всем. Стыдно за вас, тех людей, чьё мнение могло бы ещё больше вдохновить нас, беларусов, за ваше молчание и за ваши бесхребетные высказывания», — пишет третий.
«Когда пытаешься усидеть на двух стульях», — ещё один комментарий под постом Домрачевой.
- 22 июня 2020
-
16:28
-
14:19
-
10:19
-
00:52
- 20 июня 2020
-
22:25
-
20:39
-
19:03
- 19 июня 2020
-
11:39
- 18 июня 2020
-
16:31
- 17 июня 2020
-
23:01
-
20:23
-
18:09
-
15:00
-
13:00
-
11:59
- 16 июня 2020
-
20:03
-
17:16
-
13:57
-
12:47
-
09:59
-
00:59
-
00:24
- 15 июня 2020
-
23:10
-
21:57
-
21:38
-
18:49
-
17:36
-
16:40
-
15:46
-
14:41
-
14:20
-
11:39
-
03:19
- 14 июня 2020
-
22:00
- 13 июня 2020
-
18:57