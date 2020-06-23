Касперович и Норицын могут пропустить сбор болгарских биатлонистов из-за отмены рейса

Российские специалисты Александр Касперович и Виталий Норицын не смогут вылететь в Болгарию 1 июля, как планировали. В новом сезоне они будут работать со сборной Болгарии. Из-за отмены вылета специалисты могут пропустить второй сбор национальной команды.

«У меня был билет на 15 июня, но рейс отменили. Теперь отменили и тот, что должен был быть 1 июля. Следующий сбор болгарская команда планирует начать в первых числах июля в эстонском Отепя, но пока непонятно, смогу ли я туда попасть.

Я каждый день на связи с тренерами, которые на месте работают с командой, всё под контролем, но надо всё-таки работать вживую», — цитирует Касперовича ТАСС.

Касперович стал главным тренером сборной Болгарии. Норицына назначили его помощником.