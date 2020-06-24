«Шаг на старые грабли». В РУСАДА выступили против выдвижения Зайцевой в правление СБР

Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала выдвижение биатлонистки Ольги Зайцевой в правление Союза биатлонистов России (СБР).
Ранее МОК признал Зайцеву виновной в нарушении антидопинговых правил. Спортсменка пытается добиться отмены решения через Спортивный арбитражный суд.
«СБР уже не первый год находится в подвешенном состоянии: приостановлено членство в международной федерации, продолжает работать международная рабочая группа по восстановлению СБР.
Выдвижение в руководство российского биатлона человека, подозревающегося в нарушении антидопинговых правил, – это очередной шаг на старые грабли.
Какой знак российский биатлон подаёт миру? Что слова его в который раз расходятся с делами? И я не понимаю, зачем люди пытаются ослабить позиции всей страны в этот очень сложный для неё период. Я считаю, что следует сначала дождаться решения Спортивного арбитражного суда, а потом уже думать о выдвижении», — цитирует Пахноцкую ТАСС.
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