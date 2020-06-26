Каминский пояснил, почему считает Волкова настоящим биатлонистом

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о своём отношении к бывшему члену национальной команды Алексею Волкову. С нового сезона Волков работает в тренерском штабе Каминского.



«Пока я работал в лыжах, в биатлоне болел за Алексея Волкова. Потому что Волков — биатлонист, который мог управлять пелотоном благодаря точной и быстрой стрельбе.



Тренер Антона Шипулина Андрей Крючков как-то рассказывал, как к нему на одном из этапов Кубка мира подошёл Мартен Фуркад и поинтересовался, почему Волкова не ставят в эстафету. Ему стали объяснять, что Волков не слишком хорошо готов, то да сё, а Фуркад всё это выслушал и говорит: «Зря. Когда бежит Волков, в каком бы состоянии он ни был, пелотон очень сильно волнуется и дёргается».



Смысл комментария Мартена был в том, что если от Волкова сразу не убежишь по ходу дистанции, то он уйдёт с огневого рубежа очень быстро. Поэтому многие из тех, кто стреляет не очень хорошо, пытаются до огневого рубежа бежать как можно быстрее и, естественно, загоняют сами себя, настолько их морально убивает способность Алексея быстро стрелять.



В моём понимании Волков — настоящий биатлонист в том плане, что, не обладая великолепными функциональными данными, умудрялся конкурировать с лидерами. Я очень рад, кстати, что сейчас Волкова привлекли к работе со сборной. Думаю, он принесёт много пользы», — цитирует Каминского «RT на русском».