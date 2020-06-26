Кандидатура чемпиона мира Сергея Рожкова выдвинута на выборы в правление СБР
Федерация биатлона Забайкальского края выдвинула кандидатуру чемпиона мира Сергея Рожкова на выборы в правление Союза биатлонистов России, сообщает ТАСС со ссылкой на главу федерации Геннадия Ковалёва.
Выборы будут проходить на отчётно-выборной конференции СБР, которая состоится 11 июля. Заявки организация принимает до 26 июня.
Рожков в составе сборной России завоевал золотую медаль на чемпионате мира 2000 года. Тогда он стал победителем в эстафете. В настоящее время Рожков является главой Федерации биатлона Москвы.
Помимо него одним из кандидатов в члены правления СБР является олимпийская чемпионка Ольга Зайцева.
На выборах может быть избран новый президент СБР. В настоящее время этот пост занимает Владимир Драчёв.
Ольгу Зайцеву выдвинули кандидатом в правление СБР
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