Кандидатура чемпиона мира Сергея Рожкова выдвинута на выборы в правление СБР

Федерация биатлона Забайкальского края выдвинула кандидатуру чемпиона мира Сергея Рожкова на выборы в правление Союза биатлонистов России, сообщает ТАСС со ссылкой на главу федерации Геннадия Ковалёва.

Выборы будут проходить на отчётно-выборной конференции СБР, которая состоится 11 июля. Заявки организация принимает до 26 июня.

Рожков в составе сборной России завоевал золотую медаль на чемпионате мира 2000 года. Тогда он стал победителем в эстафете. В настоящее время Рожков является главой Федерации биатлона Москвы.

Помимо него одним из кандидатов в члены правления СБР является олимпийская чемпионка Ольга Зайцева.

На выборах может быть избран новый президент СБР. В настоящее время этот пост занимает Владимир Драчёв.