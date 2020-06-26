Драчёв и Майгуров стали единственными кандидатами на пост президента СБР

Союз биатлонистов России (СБР) прекратил приём заявок от кандидатов на пост президента организации. Выборы будут проходить 11 июля на внеочередной отчётно-выборной конференции СБР.

Действующий президент Владимир Драчёв и член правления Виктор Майгуров стали единственными кандидатами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СБР. Заявки организация принимала до 25 июня.

Драчёв был избран главой организации в 2018 году. Тогда его основным соперником был Майгуров. Также на пост претендовал бывший вице-президент организации Дмитрий Алексашин. Но он выбыл после первого тура голосования. За Драчёва проголосовали 40 делегатов, а за Майгурова — 16.

Внеочередную отчётно-выборную конференцию инициировали члены правления СБР, недовольные работой Драчёва.