Драчёв и Майгуров стали единственными кандидатами на пост президента СБР

Союз биатлонистов России (СБР) прекратил приём заявок от кандидатов на пост президента организации. Выборы будут проходить 11 июля на внеочередной отчётно-выборной конференции СБР.
Действующий президент Владимир Драчёв и член правления Виктор Майгуров стали единственными кандидатами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СБР. Заявки организация принимала до 25 июня.
Драчёв был избран главой организации в 2018 году. Тогда его основным соперником был Майгуров. Также на пост претендовал бывший вице-президент организации Дмитрий Алексашин. Но он выбыл после первого тура голосования. За Драчёва проголосовали 40 делегатов, а за Майгурова — 16.
Внеочередную отчётно-выборную конференцию инициировали члены правления СБР, недовольные работой Драчёва.
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