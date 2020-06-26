Анну Богалий выдвинули кандидатом в члены правления СБР

Федерация биатлона Новосибирской области выдвинула Анну Богалий кандидатом в члены правления Союза биатлонистов России.

«Мы уже отправили все документы в СБР. В члены правления нами была выдвинута Анна Богалий», — цитирует ТАСС представителя федерации.

Богалий является двукратной олимпийской чемпионкой. Обе медали она завоевала в эстафетах на Играх 2006 и 2010 годов. Кроме того титулованная спортсменка завоевала три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали на чемпионатах мира.

На места в правлении СБР также претендуют Андрей Левунин (супруг Богалий), Ольга Зайцева и Сергей Рожков.

Отчётно-выборная конференция СБР будет проходить 11 июля. За пост президента организации поборются Владимир Драчёв, являющийся действующим главой СБР, и Виктор Майгуров.