Лаура Дальмайер вошла в группу экспертов IBU по развитию биатлона

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер включена в группу экспертов Международного союза биатлонистов (IBU) по развитию биатлона.

В группу помимо двукратной олимпийской чемпионки включены ещё восемь спортсменов. Они будут консультировать организацию по вопросам развития в долгосрочной перспективе, сообщает пресс-служба IBU.

«У биатлона очень много фанатов во всём мире. Благодаря этому биатлон может общаться с миллионами людей, продвигая важность действий для борьбы с изменением климата. Мы все можем помочь, принимать правильные и осознанные решения каждый день. IBU должен играть важную роль в содействии развитию спорта. Я рада стать частью нашей команды», — сказала Дальмайер.

Минувший сезон в Кубке мира был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса.