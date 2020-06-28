Домрачева: иностранцы ищут спонсоров, а в Беларуси спорту оказывается неоценимая поддержка
Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева высоко оценила уровень государственной поддержки спорта в Беларуси.
«Если ты спортсмен такого уровня, который тебе не позволяет путешествовать с национальной командой страны, то да, необходимо искать спонсоров на подготовку и своими силами стараться пробиваться в сборную. Что сильно отличается от того, как дело обстоит в нашей стране. Это неоценимо, какая у нас поддержка спорту оказывается», — цитирует Домрачеву «Sputnik Беларусь» со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».
Ранее Дарья в «Инстаграме» призвала соотечественников пойти на президентские выборы, намеченные на август. Общественность неоднозначно оценила ход спортсменки — многие из подписчиков её открыто раскритиковали.
«Как гражданка, вы оказались так себе». Домрачеву раскритиковали за политический пост
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