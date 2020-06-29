Дмитрий Васильев не смог объяснить, как он оказался в списке кандидатов в правление СБР

Двукратный олимпийский чемпион, глава федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев рассказал, что не подавал заявление на участие в выборах правления Союза биатлонистов России (СБР).
Напомним, ранее стал известен окончательный список кандидатов, которые могут быть избраны в состав правления Союза биатлонистов России на внеочередной конференции, которая состоится 11 июля. По сравнению с предварительным списком произошло одно изменение: самоотвод взяла Ольга Зайцева.
«У меня нет ответа на этот вопрос, почему я числюсь в списках кандидатов в правление. Меня не смогут выбрать в правление, и, скорее всего, меня не будет в списке. Причина простая: я не писал письмо с просьбой считать меня кандидатом.
Недостаточно того, чтобы федерация выдвинула кандидатуру, иначе любая организация может выбрать человека, а он этого даже не знает. Поэтому предусмотрена процедура собственноручного написания заявления и заполнение анкеты кандидата», — цитирует Васильева «Р-Спорт».
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