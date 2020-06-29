Майгуров: в сборных СССР и России в 90-е годы были проблемы с инвентарём, формой и лыжами

Кандидат в президенты Союза биатлонистов России, вице-президент СБР Виктор Майгуров рассказал, как у него обстоят дела с владением иностранными языками, упомянув, что сборные СССР и России в 90-е годы не могли похвастаться качественной организацией.

«В сборных СССР, Белоруссии, да и России в 1990-е годы, разумеется, не было переводчиков, зато в то время существовали проблемы с инвентарём, формой, лыжами. Мы общались с представителями разных фирм, а они, как правило, были из Германии и Австрии. Так постепенно и выучил немецкий.

Серьёзно учить английский начал, когда стал членом технического комитета IBU, затем первым вице-президентом. Ведь на всех заседаниях в IBU говорят только по-английски. Вот представьте такую ситуацию: идёт какое-нибудь совещание с утра до вечера, а ты с трудом понимаешь, о чём речь. Тут поневоле заставишь себя заниматься», — цитирует Майгурова «Тюменская арена».