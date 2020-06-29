Перед началом сборов российские биатлонисты пройдут тестирование на коронавирус

Биатлонисты, входящие в состав мужской и женской сборных России, будут допущены к работе на централизованных сборах лишь после того, как сдадут тест на коронавирус.

«Заехать на сбор мы должны пятого числа. Там будут взяты анализы, если всё хорошо, то тренироваться мы сможем через сутки», — цитирует старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова ТАСС.

В то же время в пресс-службе Союза биатлонистов России сообщили, что в мужской сборной будет действовать аналогичное правило. Спортсмены должны будут сперва сдать тесты на коронавирус.

Предыдущий биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы отказались проводить заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).