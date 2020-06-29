Стали известны места проведения сборов российских биатлонистов

Мужская сборная России по биатлону начнёт централизованную подготовку к новому сезону со 2 июля. Спортсмены соберутся в Рыбинске. Женская сборная России будет проводить сбор в Ижевске. Он начнётся с 5 июля, сообщает ТАСС.

Спортсменов допустят к работе на сборах только после того, когда они сдадут тест на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба СБР.

Предыдущий биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы отказались проводить заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия).

До последнего было неизвестно, где российские биатлонисты будут проходить подготовку. Так, вопросы вызывали жёсткие требования регионов к спортсменам, связанные с пандемией, которые в СБР посчитали нереалистичными.