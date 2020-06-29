Валерия Васнецова — о тренировочном сборе: сказать, что устала, — не сказать ничего
Российская биатлонистка Валерия Васнецова отреагировала на завершение тренировочного сбора в Чайковском.
«Жива. Наконец-то подошёл к концу сбор длиною в один месяц, а это 25 полных тренировочных дней 78 часов 30 минут циклической работы. Сказать, что устала, — не сказать ничего!
Работа с моим тренером очень тяжёлая как морально, так и физически, но, как ни странно, она мне понравилась и отлично зашла. Завтра последний длительный тренировочный день — и домой. Настало время немного отдохнуть и уделить время семье.⠀
Ну а с 6-го числа уже приступим к централизованному сбору с командой», — написала Васнецова в «Инстаграме», опубликовав фото со сборов.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Васнецовой.
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