Валерия Васнецова — о тренировочном сборе: сказать, что устала, — не сказать ничего

Российская биатлонистка Валерия Васнецова отреагировала на завершение тренировочного сбора в Чайковском.

«Жива. Наконец-то подошёл к концу сбор длиною в один месяц, а это 25 полных тренировочных дней 78 часов 30 минут циклической работы. Сказать, что устала, — не сказать ничего!

Работа с моим тренером очень тяжёлая как морально, так и физически, но, как ни странно, она мне понравилась и отлично зашла. Завтра последний длительный тренировочный день — и домой. Настало время немного отдохнуть и уделить время семье.⠀

Ну а с 6-го числа уже приступим к централизованному сбору с командой», — написала Васнецова в «Инстаграме», опубликовав фото со сборов.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Васнецовой.