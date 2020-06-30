В СБР не исключили, что чемпионат России—2020 всё же удастся провести

Чемпионат России по биатлону в 2021 году пройдёт в Тюмени с 28 марта по 4 апреля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя Союза биатлонистов России (СБР).

«Чемпионат России по биатлону в 2021 году планируется провести в Тюмени с 28 марта по 4 апреля. Традиционная «Ижевская винтовка» пройдёт с 22 по 29 декабря», — сказал представитель СБР.

Чемпионат России 2020 года, который должен был пройти в Ханты-Мансийске с 27 марта по 2 апреля, не состоялся из-за пандемии коронавируса.

«На данный момент чемпионат России—2020 считается отменённым, однако нельзя исключать того, что после отчётно-выборной конференции, которая состоится 11 июля, будет принято решение о том, что этот турнир пройдёт осенью в том или ином формате», — добавил представитель СБР.