В СБР не исключили, что чемпионат России—2020 всё же удастся провести

Чемпионат России по биатлону в 2021 году пройдёт в Тюмени с 28 марта по 4 апреля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя Союза биатлонистов России (СБР).
«Чемпионат России по биатлону в 2021 году планируется провести в Тюмени с 28 марта по 4 апреля. Традиционная «Ижевская винтовка» пройдёт с 22 по 29 декабря», — сказал представитель СБР.
Чемпионат России 2020 года, который должен был пройти в Ханты-Мансийске с 27 марта по 2 апреля, не состоялся из-за пандемии коронавируса.
«На данный момент чемпионат России—2020 считается отменённым, однако нельзя исключать того, что после отчётно-выборной конференции, которая состоится 11 июля, будет принято решение о том, что этот турнир пройдёт осенью в том или ином формате», — добавил представитель СБР.
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