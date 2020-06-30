Владимир Драчёв проголосовал за поправки в конституцию. Видео
Президент Союза биатлонистов России (СБР), депутат Госдумы РФ Владимир Драчёв опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показано, как он проголосовал за поправки в Конституцию Российской Федерации. Напомним, голосование по поправкам в Конституцию России завершится завтра, 1 июля.
«Сегодня исполнил свой гражданский долг! 1 июля — день голосования за поправки в Конституцию Российской Федерации!» — подписал Драчёв видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Ранее голосовать за поправки призвала победительница зимних Олимпийских игр 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова. Вскоре после этого спортсменка отредактировала пост.
«Спасибо президенту Путину!» Загитова призвала проголосовать по поправкам в конституцию
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