«Жаль, что мы не можем пожениться вновь». Супруга поздравила Йоханнеса Бё с днём свадьбы

Хедда Хильбо, супруга норвежского биатлониста Йоханнеса Бё, поздравила мужа с днём свадьбы. Они поженились 30 июня 2018 года.
«Это было 30 июня 2018 года. Даже жаль, что мы не можем пожениться с Йоханнесом во второй раз. С годовщиной свадьбы», — написала Хедда, опубликовав свадебные фотографии.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Хедды.
Бё стал победителем общего зачёта Кубка мира в прошлом сезоне. При этом сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы не стали проводить последний этап сезона, который должен был пройти в Норвегии. Также некоторые этапы проходили без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.
Йоханнес — олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, 10-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира.
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