Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Чемпион мира по биатлону Черезов призвал участвовать в голосовании и закрыл комментарии

Чемпион мира по биатлону Черезов призвал участвовать в голосовании и закрыл комментарии
Биатлон / Кубок мира 0

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов опубликовал в своём «инстаграме» новую запись. Он призвал россиян участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

«1 июля – важный день для будущего нашей страны. Мы всенародно вносим поправки в нашу Конституцию. Я сам уже проголосовал и считаю, что активную позицию сегодня должен занять каждый россиянин. Это тот случай, когда внести вклад в общее, важное для Родины дело не так уж и сложно.

У меня растут три сына, и мне не всё равно, в какой стране они будут жить.

Я привык защищать честь России в спорте на международном уровне. И для меня очень значимы поправки в Конституцию РФ, направленные на защиту суверенитета нашей страны и нашей истории, на поддержку соотечественников за рубежом и развитие патриотизма.

Поправки в Конституцию сделают нашу страну сильнее. А с сильной Россией всегда будут считаться в мире в любой ситуации», — написал в своём «инстаграме» Черезов.

Биатлонист отключил возможность комментирования записи.

Фигуристка Сотскова призвала россиян прийти на голосование и закрыла комментарии
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020