Чемпион мира по биатлону Черезов призвал участвовать в голосовании и закрыл комментарии

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов опубликовал в своём «инстаграме» новую запись. Он призвал россиян участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

«1 июля – важный день для будущего нашей страны. Мы всенародно вносим поправки в нашу Конституцию. Я сам уже проголосовал и считаю, что активную позицию сегодня должен занять каждый россиянин. Это тот случай, когда внести вклад в общее, важное для Родины дело не так уж и сложно.

У меня растут три сына, и мне не всё равно, в какой стране они будут жить.

Я привык защищать честь России в спорте на международном уровне. И для меня очень значимы поправки в Конституцию РФ, направленные на защиту суверенитета нашей страны и нашей истории, на поддержку соотечественников за рубежом и развитие патриотизма.

Поправки в Конституцию сделают нашу страну сильнее. А с сильной Россией всегда будут считаться в мире в любой ситуации», — написал в своём «инстаграме» Черезов.

Биатлонист отключил возможность комментирования записи.