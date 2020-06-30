Лариса Куклина с отличием защитила диплом в Тюменском государственном университете

Российская биатлонистка Лариса Куклина успешно защитила выпускную квалификационную работу в Институте физической культуры Тюменского государственного университета. Об успешной защите диплома Куклина сообщила в «Инстаграме».

«Магистратура! Выпускная квалификационная работа на «отлично». Безумно рада и благодарна всем, кто помогал. Предлагают ещё на три года в аспирантуру. Как думаете, стоит или нет?» — написала Куклина в соцсети.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Куклиной.

Из-за пандемии коронавируса минувший биатлонный сезон был завершён досрочно. Организаторы не стали проводить заключительный этап Кубка мира, который должен был состояться в норвежском Хольменколлене. Кроме того, два этапа Кубка мира прошли при пустых трибунах.



В общем зачёте Кубка мира по итогам сезона Лариса Куклина заняла 21-е место, отстав от победившей итальянской биатлонистки Доротеи Вирер более чем на 400 очков.