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Захаров: если Майгуров возглавит СБР, хуже точно не будет. Хуже уже просто некуда

Захаров: если Майгуров возглавит СБР, хуже точно не будет. Хуже уже просто некуда
Биатлон / Кубок мира 0

Бывший старший тренер сборной Болгарии по биатлону Николай Захаров поделился мыслями о ситуации в российском биатлоне.

«Очень переживаю за то, что на родине сейчас в биатлоне такой раздрай. Что касается Драчёва и Майгурова, то обоих прекрасно знаю ещё по работе в Беларуси.

Когда-то я поспособствовал переезду Володи из Санкт-Петербурга в Минск. К сожалению, у него не получилось на посту президента СБР. Виктор Майгуров имеет большой управленческий опыт, его знают и уважают в разных странах. Если он возглавит СБР, хуже точно не будет. Хуже уже просто некуда. Зато есть обоснованная надежда, что Виктор наведёт порядок и под него придут спонсоры. Без них развивать биатлон сейчас очень сложно», — цитирует Захарова «Тюменская арена».

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