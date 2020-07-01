Захаров: если Майгуров возглавит СБР, хуже точно не будет. Хуже уже просто некуда
Бывший старший тренер сборной Болгарии по биатлону Николай Захаров поделился мыслями о ситуации в российском биатлоне.
«Очень переживаю за то, что на родине сейчас в биатлоне такой раздрай. Что касается Драчёва и Майгурова, то обоих прекрасно знаю ещё по работе в Беларуси.
Когда-то я поспособствовал переезду Володи из Санкт-Петербурга в Минск. К сожалению, у него не получилось на посту президента СБР. Виктор Майгуров имеет большой управленческий опыт, его знают и уважают в разных странах. Если он возглавит СБР, хуже точно не будет. Хуже уже просто некуда. Зато есть обоснованная надежда, что Виктор наведёт порядок и под него придут спонсоры. Без них развивать биатлон сейчас очень сложно», — цитирует Захарова «Тюменская арена».
Российский биатлон в глубоком кризисе. И очередные выборы президента его не спасут
В нашем биатлоне нет человека, способного кардинально изменить ситуацию к лучшему.
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