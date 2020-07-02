Майгуров рассказал, как решит проблему долга перед IBU в случае избрания президентом СБР

Вице-президент Союза биатлонистов России, кандидат в президенты СБР Виктор Майгуров ответил на вопрос, как он планирует решать проблему долга перед Международным союзом биатлонистов (IBU) в случае избрания президентом.
Напомним, внеочередная отчётно-выборная конференция состоится 11 июля, единственным конкурентом Майгурова является действующий президент СБР Владимир Драчёв.
«Наш долг перед IBU зимой составлял около 500 тысяч евро. После сезона он подкорректирован в минус. IBU выплачивает компенсации в адрес федераций, а мы одна из лидирующих федераций. С учётом компенсаций сейчас он составляет около 300 тысяч.
Дела по спортсменам также не закончены. IBU перекладывает на нас расходы по представлению своих интересов. Откуда мы их будем выплачивать – это один из моих пунктов. Мало того что мы должны IBU, так и бюджет самого союза минусовой, около 10 миллионов рублей. Это зарплаты, фонды, призовые спортсменам.
С моей стороны будет создание попечительского совета. Это озвучивалось и два года назад, но этого до сих пор нет. Якушев, член правления СБР, поддержал меня на прошлых выборах и готов возглавить этот совет. Якушев готов пригласить туда губернаторов и двух-трёх партнёров, которые будут готовы помочь нам в формировании бюджета. Фамилии и компании я не готов называть, но эти планы есть. Я готов сделать так, чтобы был не бюджет выживания, а бюджет развития», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 2 июля 2020
-
13:01
-
12:56
-
12:39
-
12:29
- 1 июля 2020
-
15:55
-
14:52
-
11:01
- 30 июня 2020
-
20:07
-
18:50
-
17:26
-
15:36
-
15:10
-
12:31
-
00:15
- 29 июня 2020
-
23:43
-
21:59
-
20:35
-
19:06
-
17:23
-
15:23
-
14:10
-
12:01
- 28 июня 2020
-
19:47
-
09:58
- 27 июня 2020
-
15:00
- 26 июня 2020
-
15:42
-
14:48
-
12:29
-
12:03
-
09:55
-
00:40
- 25 июня 2020
-
19:58
-
13:09
-
10:55
- 24 июня 2020
-
19:00