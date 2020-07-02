Майгуров рассказал, как решит проблему долга перед IBU в случае избрания президентом СБР

Вице-президент Союза биатлонистов России, кандидат в президенты СБР Виктор Майгуров ответил на вопрос, как он планирует решать проблему долга перед Международным союзом биатлонистов (IBU) в случае избрания президентом.

Напомним, внеочередная отчётно-выборная конференция состоится 11 июля, единственным конкурентом Майгурова является действующий президент СБР Владимир Драчёв.

«Наш долг перед IBU зимой составлял около 500 тысяч евро. После сезона он подкорректирован в минус. IBU выплачивает компенсации в адрес федераций, а мы одна из лидирующих федераций. С учётом компенсаций сейчас он составляет около 300 тысяч.

Дела по спортсменам также не закончены. IBU перекладывает на нас расходы по представлению своих интересов. Откуда мы их будем выплачивать – это один из моих пунктов. Мало того что мы должны IBU, так и бюджет самого союза минусовой, около 10 миллионов рублей. Это зарплаты, фонды, призовые спортсменам.

С моей стороны будет создание попечительского совета. Это озвучивалось и два года назад, но этого до сих пор нет. Якушев, член правления СБР, поддержал меня на прошлых выборах и готов возглавить этот совет. Якушев готов пригласить туда губернаторов и двух-трёх партнёров, которые будут готовы помочь нам в формировании бюджета. Фамилии и компании я не готов называть, но эти планы есть. Я готов сделать так, чтобы был не бюджет выживания, а бюджет развития», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.