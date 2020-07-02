Майгуров — о Логинове: надо поддерживать всех спортсменов, а потом искать виноватых

Вице-президент Союза биатлонистов России, кандидат в президенты СБР Виктор Майгуров рассказал, как относится к чемпиону мира Александру Логинову, который несколько лет назад отбыл дисквалификацию за применение допинга. Из-за этого Логинов часто оказывается под огнём критики со стороны соперников и зарубежных СМИ.

Напомним, внеочередная отчётно-выборная конференция СБР состоится 11 июля, единственным конкурентом Майгурова, претендующего на пост президента, является действующий глава организации Владимир Драчёв.

«Про Логинова и общей ситуации — мы определёнными действиями будем впрягаться за наших ребят вплоть до МИДа. С другой стороны, мы нацелены на то, чтобы у нас не было случаев применения допинга.

Говоря именно о Саше, я как кандидат должен стоять горой за всех спортсменов, а только потом разбираться, кто виноват, а кто нет», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.